Следы тропических лесов обнаружены на территории Антарктиды

Немецкие исследователи, изучив растительный материал, взятый со дна скважины на западе Антарктиды, заявили, что нашли доказательства существования на территории континента тропических лесов.
Согласно результатам исследования,
Изученные образцы были полны лесной почвой с корнями, спорами и пыльцой растений. Таким образом, учёные пришли к выводу от 92 до 83 миллионов лет назад на Южном полюсе рос болотистый хвойный тропический лес.
Это показывает нам, на что способен углекислый газ, — заявил специалист Института Альфреда Вегенера в Германии доктор Иоганн Клагес, участвовавший в исследовании.
Ранее NEWS.ru писал о том, что самую низкую минимальную температуру марта с 1982 года зафиксировали на российской антарктической станции «Восток» — минус 75,3 градуса.
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