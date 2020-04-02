Следы тропических лесов обнаружены на территории Антарктиды

https://static.news.ru/photo/7112c196-74fa-11ea-a78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Jäkel/imagebroker.com/Global Look Press

Немецкие исследователи, изучив растительный материал, взятый со дна скважины на западе Антарктиды, заявили, что нашли доказательства существования на территории континента тропических лесов.

Согласно результатам исследования, опубликованного в издании The Nature, в меловой период от 145 до 66 миллионов лет назад климат в Антарктиде был тёплым, а благодаря парниковому эффекту на материке росли деревья.

Изученные образцы были полны лесной почвой с корнями, спорами и пыльцой растений. Таким образом, учёные пришли к выводу от 92 до 83 миллионов лет назад на Южном полюсе рос болотистый хвойный тропический лес.

Это показывает нам, на что способен углекислый газ, — заявил специалист Института Альфреда Вегенера в Германии доктор Иоганн Клагес, участвовавший в исследовании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самую низкую минимальную температуру марта с 1982 года зафиксировали на российской антарктической станции «Восток» — минус 75,3 градуса.