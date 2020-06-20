Синоптик рассказал о самых насыщенных лучах в день солнцестояния

https://static.news.ru/photo/1e8b93c2-b347-11ea-87cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самые энергетически насыщенные солнечные лучи ощутят на себе россияне 21 июня. Это связано с днём летнего солнцестояния, пояснил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что в этот день солнце доходит до 23 градуса северной широты, где будет находиться перпендикулярно ровно в полдень, а после постепенно начнёт уходить к экватору.

Именно в этот день солнечные лучи — самые насыщенные, приводит слова синоптика ТАСС. И если бы не было активного перемещения тёплых и холодных воздушных масс, то в день летнего солнцестояния можно было бы ощутить самое активное прогревание подстилающей поверхности.

На климат данное явление никакого влияния не оказывает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что летнее солнцестояние в этом году наступило 21 июня в 00:43 (мск) или в 21:43 по всемирному времени. С этого момента световой день, как и лето, пойдёт на убыль.