Синоптик рассказал о самых насыщенных лучах в день солнцестояния

Самые энергетически насыщенные солнечные лучи ощутят на себе россияне 21 июня. Это связано с днём летнего солнцестояния, пояснил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог рассказал, что в этот день солнце доходит до 23 градуса северной широты, где будет находиться перпендикулярно ровно в полдень, а после постепенно начнёт уходить к экватору.
Именно в этот день солнечные лучи — самые насыщенные,
На климат данное явление никакого влияния не оказывает.
Ранее NEWS.ru сообщал, что летнее солнцестояние в этом году наступило 21 июня в 00:43 (мск) или в 21:43 по всемирному времени. С этого момента световой день, как и лето, пойдёт на убыль.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен