Сибирские пожары оказались причиной самого массового вымирания в истории

https://static.news.ru/photo/de8998c0-b2ef-11ea-9e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julio Lacerda

Угольные пожары в Восточной Сибири оказались причиной массового вымирания на стыке пермского и триасового периодов около 252 миллионов лет назад. Горение затянулось на сотни тысяч лет, наполнив атмосферу ядовитыми газами и раскалив экваториальные моря.

Геологи из восьми стран под руководством американского профессора Линди Элкинс-Тантон несколько лет ездили с экспедициями на берега Енисея, чтобы проанализировать древние массовые породы.

Работа показала, что магма Сибирских траппов прошла сквозь слои угля и включила его вместе с другой органикой. Это дало нам прямое свидетельство того, что магма привела к горению больших объёмов угля и органических веществ, — цитирует Элкинс-Тантон издание Naked Science.

Горение траппов 252 миллиона лет назад, как считают палеонтологи, привело к гибели 96% морских видов. Пермское вымирание считается самым массовым в истории Земли.

Как писал NEWS.ru, палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета создали первую подробную 3D-модель мозга анкилозавра, который вымер около 66 миллионов лет назад.