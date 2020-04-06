Швейцарских учёных затравили за искусственное создание генома коронавируса

https://static.news.ru/photo/f29d9772-7801-11ea-b409-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские учёные осудили своих швейцарских коллег из Университета Берна за использование синтетической геномной платформы BioRxiv для искусственного воспроизведения коронавируса SARS-CoV-2.

Воспроизведение опасных патогенов в лабораторных условиях представляет угрозу для всего человечества, считают китайские исследователи. Они осудили действия швейцарских коллег, опубликовав свои возражения в журнале Synthetic and Systems Biotechnology.

Представители Бернского университета не просто сообщили 21 февраля об успешном воспроизводстве коронавируса в лабораторных условиях, но также опубликовали технологическую карту процесса, которая может быть взята на вооружение террористами, не говоря о риске утечки биоматериала из лаборатории с непредсказуемыми последствиями. Китайские учёные подчеркнули, что с помощью той же технологической схемы можно размножать любые другие вирусы и даже создавать новые, уточняет «Политэксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что тёплый влажный климат, громадная скученность населения, а также употребление в пищу различных экзотических существ местными жителями делает Китай благоприятной территорией для развития новых вирусов. Об этом заявил вирусолог Виктор Зуев. По его словам, летучие мыши буквально «напичканы» различными вирусами, а когда человек употребляет недостаточно хорошо приготовленный продукт, то закладывает в свой организм огромную коллекцию вирусов, накопленных этими существами.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.