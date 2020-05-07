Росатом разработает препарат для лечения рака с помощью вируса

https://static.news.ru/photo/7dcfebb2-b62c-11e9-941f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин /АГН

Специалисты Радиевого института имени Хлопина, который входит в состав Росатома, предложили лечить раковые опухоли с помощью вируса MS2.

Как сообщает «Москва 24», MS2 способен поражать клетки бактерии кишечной палочки и безопасен для человека. Кроме того, структура вируса позволяет поместить в него лекарственную молекулу или радиоактивный изотоп, который доставит его напрямую к раковым клеткам.

На основе этого вируса специалисты планируют разработать радиофармацевтический препарат против широкого спектра опухолей.

Как писал NEWS.ru, около 20% случаев развития онкологических заболеваний вызывает инфекция, считает российский врач-кардиолог Александр Мясников. По его словам, вирус папилломы человека очень часто провоцирует рак гениталий, а гепатиты и вирус Эпштейна — Барр являются причиной опухолей в печени, пищеводе и шее.