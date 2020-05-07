Росатом разработает препарат для лечения рака с помощью вируса

Специалисты Радиевого института имени Хлопина, который входит в состав Росатома, предложили лечить раковые опухоли с помощью вируса MS2.
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На основе этого вируса специалисты планируют разработать радиофармацевтический препарат против широкого спектра опухолей.
Как писал NEWS.ru, около 20% случаев развития онкологических заболеваний вызывает инфекция, считает российский врач-кардиолог Александр Мясников. По его словам, вирус папилломы человека очень часто провоцирует рак гениталий, а гепатиты и вирус Эпштейна — Барр являются причиной опухолей в печени, пищеводе и шее.
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