Россия приостановила подготовку индийских космонавтов

Российский Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина из-за коронавируса на четыре недели приостановил подготовку экипажа из Индии.
Программа была рассчитана на более чем 12 месяцев и предусматривала трёхмесячный резерв для непредвиденных обстоятельств.
Как
Планируется, что Индия отправит на орбиту свой первый национальный космический экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости.
Ранее врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил о том, что космонавты, несмотря на распространение коронавируса, отправятся 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур, однако им запрещено обниматься и пожимать друг другу руки, писал NEWS.ru.
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