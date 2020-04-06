Россия приостановила подготовку индийских космонавтов

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Российский Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина из-за коронавируса на четыре недели приостановил подготовку экипажа из Индии.

Программа была рассчитана на более чем 12 месяцев и предусматривала трёхмесячный резерв для непредвиденных обстоятельств.

Как сообщает NDTV со ссылкой на источники, близкие к космической программе Индии, будущие астронавты в порядке, в настоящее время они находятся в общежитии и вновь приступят к подготовке в конце месяца.

Планируется, что Индия отправит на орбиту свой первый национальный космический экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости.

Ранее врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил о том, что космонавты, несмотря на распространение коронавируса, отправятся 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур, однако им запрещено обниматься и пожимать друг другу руки, писал NEWS.ru.