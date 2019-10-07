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Применения ядерного заряда может быть эффективным и практически безопасным способом уничтожения угрожающего Земле астероида, если при этом будут соблюдены определённые условия. К таким выводам пришли российские учёные.

Исследованием данного метода занимались специалисты Института прикладной астрономии РАН, НИЦ Курчатовский институт, Томского госуниверситета, Института прикладной математики им. Келдыша и Научно-исследовательского и испытательного центра «Сириус».

Взрывать астероид учёные предлагают при его сближении с нашей планетой, до выхода на виток, который закончится падением небесного тела. При этом они отмечают, что уничтожение космического объекта является крайним вариантом, когда нет других способов предотвратить его столкновение с Землёй, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Астрономический журнал» РАН.

Ранее News.ru писал, что российские и американские учёные разработали экспериментальную лазерную установку, которая может быть использована для защиты Земли от астероидов.