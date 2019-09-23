https://static.news.ru/photo/9cc6eafe-de70-11e9-9a15-fa163e074e61_660.jpg Фото: jaxa.jp/Global Look Press

Специалисты из Самарского национального НИИ имени Королёва в сотрудничестве с коллегами из американского Университета Эмори и филиала Физического института имени Лебедева РАН создали экспериментальную лазерную установку.

В дальнейшем эта конструкция сможет строить лазеры для защиты планеты от астероидов. Мощнейший лучевой поток может быть сформирован благодаря использованию в разрядной камере атомов инертных газов, приходящих в метастабильное возбуждённое состояние в плазме, создаваемой электрическим разрядом при давлении порядка атмосферного, пишут « Известия ».

Учёные планируют создание на основе данной установки глобальных систем защиты Земли от астероидов.

Как писал News.ru ранее, учёные из Швейцарии сообщили, что им удалось создать первый прототип лазера для строящейся орбитальной гравитационно-волновой лаборатории LISA. С его помощью учёные планируют отслеживать колебания пространства-времени, которые важны для понимания процессов Вселенной.