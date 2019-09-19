https://static.news.ru/photo/9ca87a4a-daee-11e9-8016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Учёные из Швейцарии сообщили, что им удалось создать первый прототип лазера для строящейся орбитальной гравитационно-волновой лаборатории LISA. Информация об этом размещена на сайте Оптического общества (OSA).

С его помощью учёные планируют отслеживать колебания пространства-времени, которые важны для понимания процессов Вселенной. Первая версия лазера будет показана на конференции Laser Congress в Вене. Один из разработчиков лазера из Швейцарского центра электроники и микротехнологий Стивен Лекон рассказал о создании прототипа.

Создать самый современный лазер, который может функционировать в космосе и при этом сохранять высокую точность работы, для нас крайне интересный вызов. Конечно, до запуска LISA ещё очень долго, но до 2030 года нам предстоит решить массу технологических задач, — заявил Лекон.

Устройство представляет собой относительно маломощный инфракрасный лазер, чей свет закачивается в особый набор фильтров и оптоволоконных усилителей. Это делает лазер более ярким и при этом не искажающих его спектр и другие важные характеристики. Его работу уже протестировали в полном диапазоне частот, на которых будет работать LISA. Это открывает дорогу для начала последующих фаз разработки и сборки обсерватории, поясняют учёные.

Лаборатория LISA — космическая гравитационная обсерватория. Она состоит из трёх зондов, которые будут вращаться на околоземной орбите и улавливать колебания пространства-времени. Для этого астрономы из проекта будут следить за тем, как гравитационные волны искажают соединяющие их лазерные лучи, писал News.ru.