Российские учёные изучат влияние COVID-19 на опухоли

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Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава приступили к изучению влияния коронавируса на вероятность возникновения злокачественных новообразований или их трансформацию, заявил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

По его словам, у всех пациентов учреждения обязательно берут биопсию, на основании которой анализируются особенности морфологической структуры клетки у тех, кто переболел COVID-1 и кто не был заражён.

Это необходимо для того, чтобы сравнить степень злокачественности новообразования одной и той же локализации у этих пациентов. Например, может ли степень злокачественности быть выше у тех, кто перенёс вирус или наоборот. Это интересная и нужная во всём мире работа, и мы её уже начали, — отметил он.

Специалист уточнил, что в настоящее время ведётся отбор материала, в том числе слепой опрос пациентов.

Отвечая на вопрос, оказывает ли коронавирус влияние на образование раковых клеток в организме, Каприн рассказал, что многие вирусы опосредовано влияют на развитие рака. Среди них он перечислил вирус гепатита человека, вирус гепатита В, вирус гепатита С, вирус Эппштейна — Барр и различные иммунопонижающие вирусы герпеса.

Если говорить о гепатите С, то он является одной из причин развития гепатоцеллюлярного рака — первичного рака печени. То есть всё, что разрушает клетки, может привести к раку, — пояснил онколог.

Он добавил, что вывод по коронавирусу будет сделан позднее по результатам исследований, передаёт ТАСС.

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