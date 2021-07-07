Российские учёные предложили отправить вертолёт на Венеру

Отправить беспилотный вертолёт на Венеру для исследования её поверхности и вулканов предложили учёные Московского авиационного института. Эти данные следуют из доклада, представленного на «Королёвских чтениях».

По словам представителей МАИ, в настоящее время беспилотные летательные аппараты получают всё более широкое использование.

В настоящее время рассматривается их применение в составе спускаемого аппарата межпланетных станций для научно-исследовательских миссий на поверхности и внутри кальдер вулканов Венеры. Вертолёт будет иметь форму сферы, — говорится в докладе.

Предполагается, что вертолёт будет изготовлен из титана и покрыт экранно-вакуумной теплоизоляцией. Размер аппарата не превысит 70 см в объёме.

Для защиты блока с научной аппаратурой внутри беспилотника от высокой температуры на Венере под наружный титановый корпус учёные намереваются поместить слой аэрогеля толщиной 10 сантиметров с добавлением оксида титана.

В ноябре 2029 года Россия намеревается отправить к Венере автоматическую станцию «Венера-Д» для комплексного изучения атмосферы планеты, её поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.

Ранее сообщалось, что учёные разгадали тайну отсутствия похожих на Землю планет.