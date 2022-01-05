Роскосмос обеспечит Землю электроэнергией из космоса

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») разработали проект перспективной солнечной космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию из космоса на Землю, сообщается в пресс-релизе РКС. В комплекс войдут две части: космическая и наземная.

Разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступные — островные, горные и северные — районы Земли, независимо от погодных условий и времени суток, а также позволит передавать энергию на другие космические аппараты — для «плановой подзарядки» и в случае аварийных ситуаций, — написано в релизе.

В космосе будет находиться передающий модуль — беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров. Он станет накапливать энергию Солнца и транслировать её на Землю по лазерному каналу. Модуль также будет выполнять роль орбитальной «зарядной станции» и передавать энергию другим спутникам.

В открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю. Эта разработка — прекрасная альтернатива термоядерной энергетике, — считает инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.

Передача энергии со станции на Землю возможна с минимальными потерями, при этом солнечные панели, расположенные в космосе, в несколько раз более энергоэффективны, чем те, что работают на Земле, считают в РКС.

Ранее Роскосмос анонсировал подписание нового договора с Китаем о строительстве на Луне станции для совместного проведения научных исследований. Особенностью проекта является открытость для участия в нём других международных партнёров.