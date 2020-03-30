Различия в скорости распространения коронавируса и смертности от него могут зависеть от того, как широко применялась вакцина БЦЖ, предназначенная для борьбы с туберкулёзом. Такую гипотезу высказали американские специалисты по эпидемиологии.

Те страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сильнее всего пострадали от COVID-19, — считают учёные. По их словам,...