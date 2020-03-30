Самую низкую минимальную температуру марта с 1982 года зафиксировали на российской антарктической станции «Восток» — минус 75,3 градуса.
Об этом сообщила пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ).
В последнее время на станции установилась крайне низкая температура воздуха. На прошедшей неделе была зафиксирована самая низкая минимальная температура для марта с 1982 года, которая составила минус 75,3 градуса, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, все российские исследовательские станции в Антарктиде ввели запрет на взаимное посещение для сотрудников. Полярникам из РФ также временно запрещено лично общаться с зарубежными коллегами.
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