Российская ракета «Крыло-СВ» сможет приземляться на лыжи

https://static.news.ru/photo/65b4d13a-9cfa-11eb-bc84-96000091f725_660.jpg Фото: fpi.gov.ru

Разрабатываемая в России многоразовая крылатая ступень ракеты-носителя лёгкого класса «Крыло-СВ» сможет приземляться как на колёса, так и на лыжи в зависимости от места посадки. Об этом рассказал руководитель экспериментального конструкторского бюро им. Бартини ЦНИИмаш Борис Сатовский.

В экстремальном случае мы предполагаем возможность посадки даже на грунтовой аэродром, поэтому шасси будут иметь сменное оборудование: если посадка на бетонную полосу и классный аэродром, то это будут колёса, а если это посадка на грунт, то это будут лыжи, — рассказал в эфире YouTube-канала факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ Сатовский.

Работы над проектом космической ракеты-носителя «Крыло-СВ» начались несколько лет назад. Многоразовая крылатая ступень ракеты будет 6 метров в длину и 0,8 метра в диаметре. «Крыло-СВ» будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях — до шести чисел Маха. Специально для ракеты разрабатывается новый ракетный двигатель «Вихрь». Планируется, что после отделения первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях с использованием авиадвигателя.

Как писал NEWS.ru, «Крыло-СВ» пройдёт первые испытания в конце 2021 года. Об этом рассказал гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев. В ФПИ представили проект по созданию первой в России многоразовой ступени ракеты-носителя в мае 2019 года. Согласно проекту, после входа ракеты на указанную высоту у ступени будет раскрываться крыло и включаться реактивный двигатель, что позволит вернуть ступень на землю для последующего использования.