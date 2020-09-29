Первый полёт российской многоразовой ракеты запланирован на конец 2021 года

https://static.news.ru/photo/59bda1d2-022b-11eb-92a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: fpi.gov.ru

Российская возвращаемая ракета-носитель «Крыло-СВ» пройдёт первые испытания в конце 2021 года.

Об этом рассказал агентству ТАСС гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

Работы идут в плановом порядке, сейчас создаётся новое КБ под этот проект. Разрабатывается внешний облик изделия. Первые полёты на дозвуковом режиме — конец следующего года, — сообщил он.

В ФПИ представили проект по созданию первой в России многоразовой ступени ракеты-носителя в мае 2019 года. Согласно проекту, после входа ракеты на указанную высоту у ступени будет раскрываться крыло и включаться реактивный двигатель, что позволит вернуть ступень на землю для последующего использования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что NASA планирует 31 октября отправить к МКС астронавтов на корабле Crew Dragon, который будет выведен на орбиту многоразовой ракетой Falcon 9 производства SpaceX.