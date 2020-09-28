Запуск Crew Dragon к МКС с астронавтами на борту запланирован на 31 октября

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Следующий запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставит астронавтов на Международную космическую станцию, должен состояться 31 октября.

NASA и SpaceX запланировали провести в субботу, 31 октября, в 02:40 по времени Восточного побережья США (09:40 по Москве — NEWS.ru) запуск к МКС миссии SpaceX Crew-1 с астронавтами на борту, — приводит ТАСС выдержку из сообщения NASA.

Пуск Falcon 9 с космическим кораблём будет произведён с мыса Канаверал в штате Флорида.

Отмечается, что дата была выбрана так, чтобы не помешать запуску российской ракеты «Союз МС-17» 17 октября, а также возращению с МКС космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта Криса Кессиди 22 октября.

В состав экипажа корабля, стартующего 31 октября в США, войдут трое американцев Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути. Они проведут на борту МКС полгода.

Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon состоялся в мае 2020 года. Это модификация грузового корабля Dragon, созданная для пилотируемых полётов. США возобновили запуски в космос с астронавтами на борту и доставку астронавтов на МКС ос своей территории после длительного перерыва, начавшегося в 2011 году.

Ранее NEWS.ru писал, что американская компания United Launch Alliance снова отменила запланированный запуск тяжёлой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44 для нужд Национального управления военно-космической разведки США.