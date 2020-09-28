Запуск разведывательного спутника США вновь перенесён

Американская компания United Launch Alliance (ULA) снова отменила запланированный запуск тяжёлой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44 для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.
Как сообщили в ULA, теперь запуск запланирован на 23:58 по времени Восточного побережья США (06:58 мск среды). Уточняется, что изменения в планах связаны с неблагоприятными погодными условиями.
Ранее сообщалось, что старт состоится 27 сентября, но его отложили на сутки, а после — на 29 сентября. До этого ракету пытались запустить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 27 августа, затем операцию отложили до 29 августа. В назначенный срок пуск опять был перенесён (на полтора часа), а за три секунды до нового крайнего срока старт отменили.
Деятельность NRO, контролирующего американские разведывательные спутники, строго засекречена. Официальной информации о предназначении аппарата NROL-44 и его цене нет.
Как писал NEWS.ru, 28 сентября американская компания SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новой группировкой микроспутников Starlink из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.