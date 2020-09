Запуск разведывательного спутника США вновь перенесён

Как сообщили в ULA, теперь запуск запланирован на 23:58 по времени Восточного побережья США (06:58 мск среды). Уточняется, что изменения в планах связаны с неблагоприятными погодными условиями.

The launch of the United Launch Alliance #DeltaIVHeavy #NROL44 mission has been scrubbed due to weather. Launch is now scheduled for 11:58 p.m. EDT on Tuesday, Sept. 29. https://t.co/GKgbdk3wMm