Секретный аппарат космической разведки США запустят не раньше 5 сентября

https://static.news.ru/photo/379307bc-ea0e-11ea-b92a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Запуск тяжёлой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44 для Национального управления военно-космической разведки (National reconnaissance office, NRO) отложен. В следующий раз запустить ракету попробуют не ранее 5 сентября.

Об этом сообщила американская компания — оператор запуска United Launch Alliance (ULA). Ранее ракету пытались запустить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 27 августа, затем операцию отложили до 29 августа. В назначенный срок пуск опять был перенесён — в этот раз на полтора часа — а за три секунды до нового крайнего срока его отменили. Минимальное время до следующей попытки составляет семь дней.

Деятельность NRO, контролирующего американские разведывательные спутники, строго засекречена. Официальной информации о предназначении аппарата NROL-44 и его цене нет.

Компанию ULA основали в 2006 году. Она является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Илона Маска SpaceX побила свой же рекорд, в шестой раз использовав первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 при запуске аппаратов на орбиту Земли. Ступень вновь удалось посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта ступень была использована в сентябре 2018 года и январе 2019 года для запуска коммерческих спутников, позже с её помощью на орбиту вывели три группировки спутников Starlink — в мае 2019 года, январе и июне 2020 года.