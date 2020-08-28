Секретный аппарат космической разведки США запустят не раньше 5 сентября

Запуск тяжёлой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44 для Национального управления военно-космической разведки (National reconnaissance office, NRO) отложен. В следующий раз запустить ракету попробуют не ранее 5 сентября.
Об этом
Деятельность NRO, контролирующего американские разведывательные спутники, строго засекречена. Официальной информации о предназначении аппарата NROL-44 и его цене нет.
Компанию ULA основали в 2006 году. Она является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Илона Маска SpaceX побила свой же рекорд, в шестой раз использовав первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 при запуске аппаратов на орбиту Земли. Ступень вновь удалось посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта ступень была использована в сентябре 2018 года и январе 2019 года для запуска коммерческих спутников, позже с её помощью на орбиту вывели три группировки спутников Starlink — в мае 2019 года, январе и июне 2020 года.
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