SpaceX в шестой раз использовала ступень ракеты при запуске на орбиту

https://static.news.ru/photo/b503597a-e1eb-11ea-961d-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX via globallookpress.com/Global Look Press

Компания Илона Маска SpaceX побила свой же рекорд, в шестой раз использовав первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 при запуске аппаратов на орбиту Земли. Ступень вновь удалось посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Эта ступень была использована в сентябре 2018 года и январе 2019 года для запуска коммерческих спутников, позже с её помощью на орбиту вывели три группировки спутников Starlink — в мае 2019 года, январе и июне 2020 года. 18 августа 2020 года SpaceX вывела на орбиту 11-ю группировку спутников из 58 аппаратов, запуск прошёл с мыса Канаверал в 17:31 мск, передаёт ТАСС.

По данным американской компании, все спутники Starlink и три аппарата SkySat успешно размещены на двух околоземных орбитах.

SkySat принадлежат компании Planet Labs и предназначены для круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли и использования визуальной информации в сельском хозяйстве, для ликвидации последствий стихийных бедствий, защите природных ресурсов и в обеспечении безопасности. Сеть Starlink предназначена для покрытия всей Земли доступом в Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду.

Как писал NEWS.ru ранее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции не ранее 23 октября 2020 года.