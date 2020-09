SpaceX перенесла запуск очередной группировки спутников Starlink

Об этом компания сообщила в своём Twitter. По её данным, новая дата запуска будет объявлена после её подтверждения.

Старт ракеты был запланирован на 10:22 по местному времени (17:22 мск). Решение о переносе было принято за несколько секунд до пуска. Ранее запуск этой группировки микроспутников, которая станет уже 13-й, также была перенесена из-за неблагоприятной погоды в районе возвращения первой ступени и головного обтекателя ракеты, передаёт ТАСС.

Standing down from launch of Starlink due to weather; will announce a new target launch date once confirmed