SpaceX перенесла запуск очередной группировки спутников Starlink

https://static.news.ru/photo/69d38e20-019e-11eb-bb5e-fa163e074e61_660.jpgФото: SpaceX via globallookpress.com/Global Look Press
Американская компания SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новой группировкой микроспутников Starlink из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Об этом компания сообщила в своём Twitter. По её данным, новая дата запуска будет объявлена после её подтверждения.
Откладываем запуск Starlink ввиду погоды, — говорится в сообщении.
Старт ракеты был запланирован на 10:22 по местному времени (17:22 мск). Решение о переносе было принято за несколько секунд до пуска. Ранее запуск этой группировки микроспутников, которая станет уже 13-й, также была перенесена из-за неблагоприятной погоды в районе возвращения первой ступени и головного обтекателя ракеты, передаёт ТАСС.
Standing down from launch of Starlink due to weather; will announce a new target launch date once confirmed
26 сентября NEWS.ru писал о том, что американская компания SpaceX отложила запуск тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал. Ракета должна была вывести на орбиту 60 спутников.