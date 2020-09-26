SpaceX перенесла запуск очередной группировки спутников Starlink

https://static.news.ru/photo/69d38e20-019e-11eb-bb5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX via globallookpress.com/Global Look Press

Американская компания SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новой группировкой микроспутников Starlink из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Об этом компания сообщила в своём Twitter. По её данным, новая дата запуска будет объявлена после её подтверждения.

Откладываем запуск Starlink ввиду погоды, — говорится в сообщении.

Старт ракеты был запланирован на 10:22 по местному времени (17:22 мск). Решение о переносе было принято за несколько секунд до пуска. Ранее запуск этой группировки микроспутников, которая станет уже 13-й, также была перенесена из-за неблагоприятной погоды в районе возвращения первой ступени и головного обтекателя ракеты, передаёт ТАСС.

Standing down from launch of Starlink due to weather; will announce a new target launch date once confirmed — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2020

26 сентября NEWS.ru писал о том, что американская компания SpaceX отложила запуск тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал. Ракета должна была вывести на орбиту 60 спутников.