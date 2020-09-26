Компания SpaceX перенесла запуск 60 интернет-спутников Starlink

https://static.news.ru/photo/111a57d2-fffa-11ea-afc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Американская компания SpaceX отложила запуск тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал. Ракета должна была вывести на орбиту 60 спутников.

Новая партия аппаратов присоединится к орбитальной группировке глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Ожидается, что запуск Falcon 9 со спутниками состоится 28 сентября в 10:22 по времени Восточного побережья США (в 17:22 мск).

Как сообщает Spaceflight Now, отсрочка связана с переносом старта с космодрома на мысе Канаверал тяжёлой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), который теперь планируется осуществить 27 сентября.

Ранее SpaceX запустила очередную партию из 60 спутников Starlink 3 сентября. В настоящее время орбитальная группировка компании уже состоит из 713 космических аппаратов.

При запуске Falcon 9 первая многоразовая ступень ракеты-носителя должна будет, уже во второй раз, совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике, примерно в 633 км от космодрома.

Также планируется, что в Атлантике будут дежурить специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief, которые попытаются «поймать» в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Как писал NEWS.ru, запуск секретного спутника США откладывается уже не в первый раз. Так, 29 августа старт тяжёлой ракеты-носителя Delta IV отменили за три секунды до старта из-за выявленных технических проблем. Ракета должна была вывести на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO). По словам экс-сотрудника NASA Дэвида Бейкера, речь идёт о запуске американского космического аппарата Orion из серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки. Вес секретного спутника — более 5 тонн, он оснащён огромной параболической антенной диаметром более 100 метров, которая раскрывается на орбите. Он также отметил, что гигантский спутник планируется вывести на экваториальную орбиту высотой 36 тыс. км. Его цель — перехват телеметрической информации и прослушивание каналов связи геостационарных спутников,