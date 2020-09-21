Раскрыт секрет загадочной жидкости из китайской гробницы

https://static.news.ru/photo/4b63979e-fc82-11ea-b567-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Китайские учёные раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине во время раскопок гробницы возрастом две тысячи лет. По мнению исследователей древности, сосуд содержит спиртосодержащий лекарственный напиток.

Об этом сообщает Xinhua. Агентство отмечает, что средство применялось для остановки кровотечения и уменьшения воспаления. Находка ещё изучается, поскольку учёные намерены выяснить подробности о сырье, из которого напиток был произведён, а также о процессе его изготовления.

По мнению учёных, гробница построена во времена конца династии Цинь (221–207 годов до нашей эры) и начала династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры). Её нашли, когда реконструировали трущобы в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в некрополе Саккара под Каиром обнаружены 27 нетронутых саркофагов. Возраст находок превышает 2500 лет. Эксперты называют это открытие крупнейшим в своём роде. При этом чиновники считают, что саркофаги не открывались с момента погребения. Отмечается, что 3000 лет назад Саккара активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса, столицы Древнего Египта.