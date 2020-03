https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Геофизики из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что магнитное поле Земли могло появиться благодаря мантии, а не ядру, как считалось ранее.

Учёные впервые использовали квантово-механические вычисления, чтобы предсказать проводимость силикатной жидкости, из которой могла состоять мантия, в условиях существования океана с базальной магмой, — говорится в статье, опубликованной на сайте Science Direct.

Вычисления показали, что этот слой Земли мог быть очень электропроводимым и именно мантия могла создать первый магнитный защитный слой на Земле. По мнению американских учёных, появление магнитного поля от мантии, а не от ядра, могло привести к тому, что жизнь на Земле появилась раньше, чем при других сценариях развития планеты.

Как писал NEWS.ru, магнитное поле нашей планеты почти на миллиард лет старше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа учёных из США, Японии и Канады. С помощью анализа материалов раскопок в Австралии исследователи подтвердили существование периода невероятно сильного магнитного поля Земли. Результаты замеров, опубликованные в журнале Рroceedings of the National Academy of Sciences, показали, что период супермощного магнитного поля начался и закончился примерно 4 млрд лет назад. В изучении поля помогли «свидетели». Ими являются магнитные минералы, поднимающиеся из недр Земли.