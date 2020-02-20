https://static.news.ru/photo/47430a86-53d2-11ea-8cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lydie Gigerichova/imageBROKER.com/Global Look Press

Российская экспедиция при исследовании труднодоступных озёр Чукотки, Корякии и севера Камчатки обнаружила неизвестные ранее науке виды рыб.

Об этом сообщил старший научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника и участник экспедиции Григорий Маркевич. По его словам, всего было найдено несколько десятков неизвестных видов рыб, которые появились около 200 тысяч лет назад, передаёт ТАСС.

Первой находкой был реликтовый сиг, ранее неизвестный науке. Рыба встречалась в водоемах, которые «стекают» в Арктику, — рассказал Маркевич в ходе лекции в Петербургском отделении Русского географического общества (РГО).

Он отметил важное значение результатов экспедиции для понимания происхождения различных видов рыб. По его словам, анализ генетических образцов позволит описать механизмы эволюции организмов в Арктике.

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