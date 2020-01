https://static.news.ru/photo/97a2923e-42df-11ea-9199-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американские климатологи считают, что ускорение таяния льдов в Арктике увеличило частоты экстремальных природных явлений, в том числе Эль-Ниньо.

Этим явлением ученые называют отклонение температуры поверхности океана в экваториальной его части от средних значений. Её изменение влияет на объем выпадающих осадков и погоду. В 2019 году прогноз ученых по Эль-Ниньо составлял 85% — тогда произошли сильные засухи и климат изменился.

Климатологи из Университета Калифорнии выяснили, что между таянием льда в Арктике и интенсивностью Эль-Ниньо существует прямая связь. Когда осенью в Тихом океане вырастает площадь открытой воды происходит развитию вертикальной конвекции. Она поднимается в стратосферу, встречаясь с зоной конвергенции тропических воздушных масс. Это влияет на формирование отраженной волны, достигающей зоны низкого давления на севере Тихого океана. Она отвечает за формирования климата в этом регионе, включая побережье Северной Америки, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

