Попугай обошёл студентов Гарварда в игре в «напёрстки»

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Исследователи из Гарварда сравнили навыки памяти человека с навыками африканского серого попугая (Psittacus erithacus). В испытании, которое представляло собой игру в «напёрстки», участвовали 21 студент, 21 ребёнок в возрасте от шести до восьми лет и 22-летний попугай Гриффин. В итоге он показал самые лучшие результаты из всех.

От испытуемых требовалось отслеживания местоположения разноцветных помпонов, спрятанных под чашками, которые меняли местами несколько раз. Испытание когнитивных способностей проверялось на 2,3 и 4 помпонах. Положение чашек менялось до четырёх раз для каждой из этих комбинаций. Цель игры — указать (Гриффин это делал клювом) на правильную чашку, когда исследователь называет цвет помпона. В награду за участие птице давали кешью.

Попугай и студенты провели 120 раундов игры, а дети — 36. В итоге точность Гриффина была сопоставима, а в некоторых раундах немного выше, чем у взрослых людей. Детей Гриффин превзошёл во всех раундах. Внимательность Гриффина снизилась до уровня детей (но не ниже) лишь когда в эксперименте было задействовано наибольшее количество предметов и производилось наибольшее число передвижений чашек.

Эти результаты показывают, что манипулирование визуальными представлениями рабочей памяти является эволюционной древней способностью, которая берёт своё начало ещё тогда, когда люди и попугаи имели общего предка. А было это более 300 миллионов лет назад, отмечают учёные. Причина, по которой эти птицы так хорошо справляются с поставленной когнитивной задачей, заключается в том, что, хотя их мозг и имеет размер скорлупы грецкого ореха, но он плотно заполнен нейронами.

Ранее Гриффин принимал участие в других когнитивных исследованиях, в том числе в экспериментах в 2017 году, когда он превзошёл четырёхлетних детей в правильном определении объёма жидкости.

Результаты исследования опубликованы в научных докладах. Его автором является доктор Ирен Пепперберг. Она известна своими экспериментами с попугаем Алекс, который умер в 2007 году. Алекс мог идентифицировать 50 различных объектов и распознать количество до шести, различить семь цветов и пять форм и понимать разницу между «большим» и «меньшим», «одинаковым» и «разным».

Доктор Пепперберг основала Фонд Алекса для сбора средств, чтобы иметь возможность проводить дополнительные исследования попугаев.

Как недавно выяснилось, попугаи понимают и основы теории вероятности. Они могут гибко изменять свою стратегию поведения, оценивая шансы на достижение успеха. Эксперимент проводили с помощью контейнера с чёрными («счастливыми») и разноцветными («несчастливыми») палочками. Исследователь их вытаскивал в сжатой руке, а птице нужно было угадать, в какой руке чёрная. Птицы справлялись с этой задачей, даже когда учёные вставляли в коробки перегородки, загораживали их прозрачной ширмой, чтобы птицы не могли подсматривать, а также вытягивали только чёрные или цветные палочки. Попугаи корректировали свои действия, а также запоминали жульничающих учёных и отказывались проводить с ними другие эксперименты, писал NEWS.ru.