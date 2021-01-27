Стало известно, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

https://static.news.ru/photo/48239764-6073-11eb-a661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от коронавируса в 1,7 раза чаще, чем женщины. Оказалось, что ключевую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания играют половые гормоны.

В частности, у женщин эстроген может блокировать рецептор АСЕ2, который возбудитель инфекции SARS-CoV-2 использует для проникновения в организм. В то же время мужской гормон андроген, по данным специалистов, наоборот, упрощает инфицирование, передаёт РИА Новости со ссылкой на Science.

Не менее важным фактором является и наличие у женщин двух Х-хромосом. Дело в том, что в них содержатся ключевые гены, которые регулируют иммунный ответ. В ряде случаев обе хромосомы могут одновременно активировать иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях.

Что касается мужчин, то в возрасте от 60 лет они вовсе начинают терять способность формировать ранний иммунный ответ на коронавирус. Вместо этого нередко возникает компенсаторная чрезмерная реакция организма, которая ведёт к обширному воспалению и цитокиновому шторму. Он, в свою очередь, становится причиной тяжёлых случаев протекания инфекции и повышает риск смерти.

Ранее NEWS.ru писал, что иммунолог Илья Кукин рассказал, какую «глубочайшую» ошибку совершают люди, которые перенесли коронавирус. По его словам, переболевшие часто прикладывают максимум усилий, чтобы продемонстрировать результаты, которые у них были до заражения. Однако высокие нагрузки могут привести к тяжёлому состоянию или повторному заболеванию.