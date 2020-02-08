https://static.news.ru/photo/64f40b02-4b0d-11ea-b911-fa163e074e61_660.jpg Балтийское море Фото: Nikolay Voskresenskii/Global Look Press

Учёные из России и Германии в течение года исследовали экосистемы Балтийского моря и пришли к выводу, что хаос чаще всего рождается в самых стабильных условиях. Они уверены, что их наблюдения помогут экологам точнее планировать действия по защите биоразнообразия планеты.

Самым удивительным оказалось то, что хаос чаще всего возникал именно в наиболее стабильных условиях. Получается, что даже в самых сбалансированных системах жизнь без элементов хаоса невозможна, — цитирует Scientific Reports главного научного сотрудника Института цитологии РАН в Санкт-Петербурге Сергея Скарлато.

Под «хаосом» математики и физики понимают феномен, который нельзя описать при помощи набора линейных уравнений. Ярчайшим примером этого явления считается так называемый «эффект бабочки», описанный метеорологом Эдвардом Лоренцом в 1961 году. Он обнаружил, что малейшие изменения в начальных условиях расчётов иногда очень сильно меняют их конечный результат, иными словами, взмах крыла бабочки в одном уголке Земли может кардинальным образом изменить погоду в другой части планеты. Такой хаос также присутствует в поведении курса ценных бумаг, автомобилей в пробках, в изменениях популяций животных и даже в процессах внутри мозга, связанных с развитием эпилептических припадков.

Скарлато и его коллеги обнаружили, что хаос управляет и экосистемами, отличающимися крайне высоким уровнем организации и низким числом случайных изменений. Это явление они назвали «парадоксом хаоса». Он заключается в том, что при постоянстве температуры, освещения и других факторов, когда взаимодействие организмов, казалось бы, должно оставаться постоянным, изменяется динамики системы.

Как писал NEWS.ru, американские учёные с помощью подопытных лягушек установили, что без сигналов головного мозга иммунные клетки намного хуже противостоят бактериям и инфекциям. Биологи объяснили, что функция клеток, отвечающих за иммунитет, является врождённой.