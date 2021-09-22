Первый в мире автомобиль для принятия экзаменов на права создали в России

Разработчики в Казани создали первый в мире автомобиль, способный самостоятельно оценивать кандидата на вождение. Машина даёт оценку экзаменуемому с помощью искусственного интеллекта, сообщает Пятый канал.

Система должна исключить субъективный подход автоинспектора во врем экзамена.

Основная работа нейросетей заключается в том, что видеопоток камер распознает такие элементы, как дорожную разметку и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара, — рассказал руководитель проекта Максим Магдалинов.

Но сотрудник ГИБДД при этом должен присутствовать на экзамене, чтобы контролировать его процесс и принять окончательное решение.

Ранее сообщалось, что сдать на водительские права с первого раза помогут дополнительные уроки по вождению. Также не последнюю роль на экзамене играют стрессоустойчивость и внимательность начинающего автолюбителя.