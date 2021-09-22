Первый в мире автомобиль для принятия экзаменов на права создали в России
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
05:48, 23 сентября 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Разработчики в Казани создали первый в мире автомобиль, способный самостоятельно оценивать кандидата на вождение. Машина даёт оценку экзаменуемому с помощью искусственного интеллекта, сообщает Пятый канал.
Система должна исключить субъективный подход автоинспектора во врем экзамена.
Основная работа нейросетей заключается в том, что видеопоток камер распознает такие элементы, как дорожную разметку и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара, — рассказал руководитель проекта Максим Магдалинов.
Но сотрудник ГИБДД при этом должен присутствовать на экзамене, чтобы контролировать его процесс и принять окончательное решение.
Ранее сообщалось, что сдать на водительские права с первого раза помогут дополнительные уроки по вождению. Также не последнюю роль на экзамене играют стрессоустойчивость и внимательность начинающего автолюбителя.