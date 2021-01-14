Переболевшие COVID-19 люди могут оставаться заразными

https://static.news.ru/photo/c540e57c-5668-11eb-bc0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунитет после выздоровления от COVID-19 сохраняется на протяжении пяти месяцев. При этом переболевшие коронавирусом люди могут продолжать заражать окружающих. К такому выводу пришли исследователи управления по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE).

Некоторые из этих людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим, — говорится в сообщении PHE, передаёт РИА Новости.

В связи с этим эксперты организации в очередной раз призвали общественность придерживаться установленных ограничений по COVID-19. Это исключит возможность передачи вируса другим людям, подытожили в PHE.

В России ещё 570 человек скончались от коронавируса за минувшие сутки. Общее число погибших с начала пандемии достигло 63 940 человек. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 83. В столице от COVID-19 умерли 68 пациентов.

За сутки в России было выявлено 24 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 13,8% не имели клинических проявлений. Всего заражённых выявлено 3 495 816 человек, выздоровели с начала пандемии 2 882 044 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5893 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в Москве с начала пандемии выявили 877 428 заболевших.