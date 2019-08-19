https://static.news.ru/photo/8005cc54-c31e-11e9-b270-fa163e074e61_660.jpg Фото: arizona.edu

Специалисты Аризонского университета обнаружили оплавленные и слаборадиоактивные кусочки породы, образовавшиеся 35 млн лет назад при падении крупного метеорита в Атлантический океан. Они найдены при исследовании образцов, поднятых со дна к северо-востоку от Чесапикского залива.

Поверхность образцов деформирована, что, по мнению исследователей, служит подтверждением того, что они возникли при мощном катаклизме. Ещё одним доказательством стал ураново-ториево-гелиевый анализ кусочков породы, подтвердивший их возраст — около 35 млн лет, сообщает Space.com ,

Метеорит, врезавшийся в плотные слои атмосферы Земли на скорости около 60 км/сек, рухнул в районе, который миллион лет спустя станет восточным побережьем Америки. Согласно оценкам, сила удара была такова, что коренные породы в месте падения подверглись разрушению на глубину 8 км. В атмосферу было выброшено колоссальное количество пыли и обломков, которые впоследствии осели на площади около 10 млн кв. км — от современного штата Массачусетс до острова Барбадос в Карибском море.

Ранее News.ru писал, что учёные Университета Кёртина (Австралия) доказали внеземное происхождение стекла, из которого был изготовлен нагрудный амулет фараона Тутанхамона. Специалисты изучили мельчайшие частицы циркона, образовавшиеся 29 миллионов лет назад на территории Западного Египта. Выяснилось, что материал сохранил следы рейдита — минерала, который образуется только под воздействием высокого давления в результате падения метеорита.