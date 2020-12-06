Обнаружена связь между «длительным коронавирусом» и менопаузой

https://static.news.ru/photo/e0706968-37db-11eb-a59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Длительный коронавирус» может возникать у пожилых женщин из-за менопаузы. К такому выводу пришли учёные из Королевского колледжа Лондона.

Исследователи установили, что между менопаузой и COVID-19 есть определённая взаимосвязь. Так, сниженный уровень полового гормона эстрогена в женском организме увеличивает шансы развития так называемого длительного коронавируса, пишет Daily Mail.

В ходе исследования учёные проанализировали данные более 500 тысяч женщин. Как выяснилось, женщины в возрасте 45–50 лет, перенёсшие менопаузу, чаще подвергались заражению инфекцией.

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 457 человек. Общее число жертв инфекции составляет 43,1 тысячи.

За 24 часа зафиксировано 29 тысяч новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране заболели 2,46 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 21,3 тысячи пациентов. Общее количество выздоровевших приближается к 2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что пациенты, победившие COVID-19, могут ещё долгое время лечиться от побочных эффектов. Об этом заявила американский вирусолог Дэна Грейсон.

Особую тревогу врач выразила по поводу здоровья мужчин, потому что одним из негативных последствий коронавируса, по её словам, может являться ректальная дисфункция.