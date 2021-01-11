Новый вариант коронавируса нашли в России

https://static.news.ru/photo/04aafa58-546c-11eb-94d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/яGlobal look Press

Новый штамм коронавируса с 18-ю мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что этот тип может оказаться опаснее британского. Возможно, это окажется уникальный вид SARS-CoV-2.

Штамм описала группа учёных из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18-ю мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью, пишут «Известия».

В апреле пациентка проходила химиотерапию и заразилась коронавирусом в больнице. Часть мутаций описываемого вируса совпадает с британским, а часть — как у заражённых норок в Дании. Эта комбинация опасна тем, что она позволяет патогену очень быстро размножаться и нейтрализует антитела.

За день до появления публикации профессор Центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России есть свой уникальный штамм коронавируса наподобие британского. Но пока делать выводы о появлении опасного «российского» вида рано: описан всего один его случай.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков убеждён, что найденный штамм коронавируса относится к такой же группе, что и «британский». У них есть общие мутации, но есть и заново полученные. Однако, делать выводы о быстроте мутирования, распространения, увеличения смертности преждевременно, так как данных по российской популяции пока не хватает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Японии сообщили Всемирной организации здравоохранения о новом штамме коронавируса. По данным японских специалистов, мутация не сделала COVID-19 более заразным.