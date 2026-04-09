09 апреля 2026 в 17:32

Новое российское оружие привело в ужас США

19FortyFive: Россия создала НРТК «Багульник-82» со стрельбой каждые пять секунд

НРТК «Курьер» НРТК «Курьер» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия создала уникальный наземный робототехнический комплекс «Багульник-82», способный в автоматическом режиме вести огонь каждые пять секунд, что вызвало обеспокоенность в США, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Рубен Джонсон. По его данным, новые роботы появятся в зоне СВО в конце весны — начале лета.

Автор отмечает, что «Багульник-82» на базе НРТК «Курьер» получил вращающуюся башню с минометным модулем и автоматической системой заряжания. Джонсон предполагает, что основой для разработки послужил легкий миномет 2Б24, представленный летом 2025 года.

Обозреватель подчеркивает, что автоматическая система заряжания — российское нововведение, ранее успешно применявшееся на пилотируемых танках. Предшественники 2Б24 создавались как легкое оружие для мобильности и сложных условий.

Ранее в научно-производственном центре «Сварог» заявили, что новый разведывательный дрон «Сварог-5» планируют испытать в зоне специальной военной операции уже в мае. Аппарат разработали с учетом многочисленных запросов со стороны военнослужащих.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СК объяснили, чем ВСУ могли нанести удар по донецкому кладбищу
Мантуров раскрыл, когда состоится первый запуск ракеты «Старт-1М»
Привычки, которые делают дом устойчивым
«Безумие»: Миронов раскрыл, чем обернется для Запада конфликт с Россией
В Москве запустили новый трамвайный диаметр
Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном
Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца
Путин подписал законы о передаче кассации по делам мировых судей в регионы
«Речи о членстве не идет»: НАТО захлопнуло дверь перед носом Украины
Экс-нардеп ответил, что стоит за хамством Зеленского в адрес Вэнса
В Европе призвали остановить Трампа даже высокой ценой
Россиянка организовала дерзкое похищение мужа
Скандал на Олимпиаде, 11 млн призовых, тяжелый диагноз: как живет Гуменник
Россиян предупредили об изменениях при переводах через СБП
Израильский суд вновь возьмется за Нетаньяху после паузы из-за войны
В США мужчина поджег огромный склад туалетной бумаги по одной причине
Сальдо раскрыл число атак ВСУ на Херсонскую область с начала года
Названа страна Европы, где Гагарина считают величайшим героем
Японец укусил знакомую под цветущей сакурой и умер
Африканская страна запустит свой спутник при поддержке Роскосмоса
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

