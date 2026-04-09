Новое российское оружие привело в ужас США 19FortyFive: Россия создала НРТК «Багульник-82» со стрельбой каждые пять секунд

Россия создала уникальный наземный робототехнический комплекс «Багульник-82», способный в автоматическом режиме вести огонь каждые пять секунд, что вызвало обеспокоенность в США, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Рубен Джонсон. По его данным, новые роботы появятся в зоне СВО в конце весны — начале лета.

Автор отмечает, что «Багульник-82» на базе НРТК «Курьер» получил вращающуюся башню с минометным модулем и автоматической системой заряжания. Джонсон предполагает, что основой для разработки послужил легкий миномет 2Б24, представленный летом 2025 года.

Обозреватель подчеркивает, что автоматическая система заряжания — российское нововведение, ранее успешно применявшееся на пилотируемых танках. Предшественники 2Б24 создавались как легкое оружие для мобильности и сложных условий.

Ранее в научно-производственном центре «Сварог» заявили, что новый разведывательный дрон «Сварог-5» планируют испытать в зоне специальной военной операции уже в мае. Аппарат разработали с учетом многочисленных запросов со стороны военнослужащих.