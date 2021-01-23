Нижегородские учёные создали прототип вакцин от COVID и ВИЧ

https://static.news.ru/photo/abb9020e-5dc7-11eb-a0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Нижегородской области

Учёные Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной при участии ННГУ им. Н. И. Лобачевского создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавируса.

Как пояснил руководитель лаборатории иммунохимии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной Виктор Новиков, отличие разрабатываемой в институте коронавирусной вакцины от прочих в том, что она мукозальная (капли в нос) и может применяться для вакцинации детей и пожилых людей.

Отмечается, что среди детей доминирующими инфекциями являются норовирусная и ротавирусная. Препараты от последней существуют за рубежом, а от норовирусной вакцины — нет. Разработанный в НИИ препарат построен на тех же принципах, что и против коронавируса.

Над созданием вакцины от ВИЧ ранее работали учёные из Новосибирска и Санкт-Петербурга, теперь, в сотрудничестве с нижегородскими специалистами, подготовили программу действий по завершению разработки высококонкурентного препарата, который, как ожидается, будет потребован во всём мире.

Как писал NEWS.ru, власти предлагают к 2030 году обеспечить терапией 95% ВИЧ-инфицированных, включённых в специальный реестр. Однако в него попадают далеко не все, заявила депутат Госдумы и член попечительского совета фонда «СПИД.Центр» Оксана Пушкина. Она также добавила, что борьба с ВИЧ-инфекцией в России усложняется из-за перевода в статус иностранного агента некоммерческих организаций (НКО), которые работают с группами риска.