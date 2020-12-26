Пушкина указала на пробелы в стратегии по борьбе с ВИЧ

https://static.news.ru/photo/db532cdc-4784-11eb-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти предлагают к 2030 году обеспечить терапией 95% ВИЧ-инфицированных, включённых в специальный реестр. Однако в него попадают далеко не все, заявила депутат Госдумы и член попечительского совета фонда «СПИД.Центр» Оксана Пушкина.

Она также добавила, что борьба с ВИЧ-инфекцией в России усложняется из-за перевода в статус иностранного агента некоммерческих организаций (НКО), которые работают с группами риска. Таким образом она прокомментировала принятую накануне стратегию по борьбе с этим недугом.

Тезисы хорошие. Выявлять как можно больше и лечить. Всегда в России была проблема работы внутри групп риска — именно там необходимо тестировать, тогда эффективность тестирования может вырасти в разы, — цитирует её РБК.

Пушкина отметила, что эпидемия развивается по своим законам и «не читает стратегий». Так будет до тех пор, пока не будут воплощены действенные меры. В случае коронавируса — это вакцинация, а в случае ВИЧ-инфекции — на сегодняшний день это лечение действительно всех, а не от расчётного числа.

Она добавила, что, по её словам, из 100 человек в России положительный тест на ВИЧ получает примерно один, для 100 мужчин, практикующих секс с мужчинами, этот показатель достигает 10–15 человек, а для 100 внутривенных наркопотребителей — 40. И для последней группы необходима ещё заместительная терапия, как для опиатных наркопотребителей. Но такая терапия в России запрещена.

Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретённого иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Как писал NEWS.ru, помощник главы Минздрава Ляля Габбасова ранее рассказала, что число пациентов с ВИЧ в РФ продолжит расти, так как в данный момент не все заражённые получают антиретровирусную терапию. По её словам, в 2019-м общее количество людей с ВИЧ в РФ составило 863 901, обследовали на наличие ВИЧ 40,5 млн жителей страны, кроме того, анализы сдали 2,5 млн иностранцев.