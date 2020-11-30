Минздрав РФ предрёк рост числа россиян с ВИЧ

https://static.news.ru/photo/664a5f92-3310-11eb-b8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Число пациентов с ВИЧ в РФ продолжит расти, так как в данный момент не все заражённые получают антиретровирусную терапию, рассказала помощник главы Минздрава РФ Ляля Габбасова. По её словам, в 2019-м общее количество людей с ВИЧ в РФ составило 863 901, обследовали на наличие ВИЧ 40,5 млн жителей страны, кроме того, анализы сдали 2,5 млн иностранцев.

По данным Минздрава, 61% ВИЧ-положительных в РФ составляют мужчины. При этом с 2012 года число молодых людей в структуре заболевших ВИЧ снизилось с 1,6% до 0,8%, пишет РИА Новости.

В любом случае у нас рост [числа россиян с ВИЧ] будет, потому что на сегодняшний день у нас есть резерв пациентов, которые не получают лекарственную терапию... Наша задача — стремиться к тому, чтобы каждому после постановки диагноза назначили лекарственные препараты, — отметила чиновница.

Главный специалист Министерства здравоохранения РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус надеется , что в мире в ближайшие годы появится вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). По словам эксперта, человечество находится в одном шаге от победы над ВИЧ, когда один укол позволит полностью обезопасить себя от опасного заболевания.

Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора провели исследование и выяснили, что ВИЧ-положительные люди более подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются к врачам, заболев.