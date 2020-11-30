Минздрав РФ предрёк рост числа россиян с ВИЧ

Число пациентов с ВИЧ в РФ продолжит расти, так как в данный момент не все заражённые получают антиретровирусную терапию, рассказала помощник главы Минздрава РФ Ляля Габбасова. По её словам, в 2019-м общее количество людей с ВИЧ в РФ составило 863 901, обследовали на наличие ВИЧ 40,5 млн жителей страны, кроме того, анализы сдали 2,5 млн иностранцев.
По данным Минздрава, 61% ВИЧ-положительных в РФ составляют мужчины. При этом с 2012 года число молодых людей в структуре заболевших ВИЧ снизилось с 1,6% до 0,8%,
В любом случае у нас рост [числа россиян с ВИЧ] будет, потому что на сегодняшний день у нас есть резерв пациентов, которые не получают лекарственную терапию... Наша задача — стремиться к тому, чтобы каждому после постановки диагноза назначили лекарственные препараты, — отметила чиновница.
Главный специалист Министерства здравоохранения РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус
Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора провели исследование и выяснили, что ВИЧ-положительные люди более подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются к врачам, заболев.