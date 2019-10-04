Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих пришёл к выводу, что, вопреки общепринятой теории, атеросклероз возникает не из-за холестерина, скапливающегося в сосудах.
Заключение учёного приводит портал «
Атеросклероз следует рассматривать скорее как болезнь микрососудов. Артерии поражаются позже, только после них, — отметил учёный-медик.
В пользу своей гипотезы Хаверих указал на вырастающее после эпидемий гриппа число сердечных приступов. Учёный посоветовал для профилактики атеросклероза своевременно лечить все инфекции. Холестерин же, по его мнению, опасен только для тех, кто уже страдает от нарушения липидного обмена.
News.ru ранее писал о рекомендации канадских врачей. Медики посоветовали отказаться от приёма аспирина в профилактических целях тем, кто не страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.
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