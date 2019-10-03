https://static.news.ru/photo/0176fa32-e5f8-11e9-bc55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imagebroker.com/Global Look Press

Канадские врачи посоветовали людям, не страдающим нарушениями сердечно-сосудистой деятельности, отказаться от приёма аспирина в профилактических целях. Согласно проведённым исследованиям, необоснованный ежедневный приём ацетилсалициловой кислоты может серьёзно навредить здоровью.

Как сообщает News Medical, частый приём аспирина не рекомендуется людям, у которых никогда не было инфаркта или инсульта, а также нет предрасположенности к ним. По мнению профессора семейной медицины Альбертского университета Майкла Кольбера и выпускника университета Калгари Пола Фрича, ежедневный приём ацетилсалициловой кислоты может привести к внутренним кровотечениям и даже спровоцировать рак.

Специалисты провели три больших исследования и выяснили, что порядка 40% людей принимают аспирин в профилактических целях, хотя многие из них совершенно в этом не нуждаются. Врачи уверены, что практика, ставшая популярной в 1990-е годы, не оправдывает себя и должна быть пересмотрена.

Как писал News.ru, клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин посоветовал на время приёма препаратов от простуды и жара (аспирин, ибупрофен) отказаться от малины, так как она содержит природную салициловую кислоту. Такое сочетание зачастую приводит к внутренним кровотечениям. Серьёзный вред здоровью может нанести и сок грейпфрута, если его употреблять в сочетании с лекарствами. Он вызывает торможение фермента, ответственного за распад препарата в организме. Это приводит к тому, что определённые вещества в организме начинают накапливаться и становиться токсичными. Наиболее опасно принимать грейпфрутовый сок со статинами — лекарствами, которые снижают уровень холестерина.