Учёные выяснили пользу бактерий в борьбе с лишним весом

Учёные из Вашингтонского университета в США выяснили, что бактерии в кишечнике не только помогают регулировать метаболизм и усваивать питательные вещества, но и воздействуют на сжигание жира. Как показало исследование, ответственными за снижение веса оказались бактерии превоттеллы, пишет «МИР 24».

Специалисты провели эксперимент на 105 добровольцах с лишним весом. В течение года люди соблюдали специальную программу по похудению. После её окончания учёные сравнили данные о крови и микрофлоре кишечника испытуемых. В результате, данные крови у них практически не отличались. Однако у тех, кто активно терял вес, полезных бактерий превотелл в кишечнике оказалось больше, чем у тех, чей вес стоял на месте или снижался медленно.

Ранее учёные московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского выявили новую бактерию, вызывающую коклюш. Это заболевание похоже на коклюш по симптомам и вызывается ранее неизвестным возбудителем. Речь идёт о бактерии Bordetella holmesii, которая является «родственником» давно известной коклюшной палочки Bordetella pertussis. Как уточняют исследователи, эти бактерии не происходят одна от другой, а имеют одного предка.