Названа главная естественная угроза существованию человечества

Главной естественной угрозой для жизни на Земле являются супервулканы. Об этом написал журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор. Информация содержится в его работе «Большая злая книга катастроф», выдержки из которой приводит издание.

По словам Огора, 75 тысяч лет назад произошло извержение вулкана на острове Суматра. В результате огромные территории оказались покрыты слоем сажи и пепла до 400 метров в глубину.

В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана, — пишет Огор.

Объёма пепла, выброшенного вулканом, хватило тогда, чтобы образовавшиеся из него облака укрыли от солнечного света большую часть Азии, над этой частью Земли наступила ночь. Началась вулканическая зима, мировая температура на несколько лет упала в среднем на 10 градусов.

Огор пишет, что можно лишь догадываться, как катастрофа сказалась на наших предках. Известно, что через несколько лет, когда в мир вернулись тепло и свет, на Земле оставались всего несколько тысяч людей. Человечество превратилось в вымирающий вид.

Ранее стало известно, что изучающие дремлющий супервулкан Тоба геологи обнаружили признаки того, что в его недрах идёт накопление магмы.

Согласно результатам экспериментов, извержения супервулканов происходят из-за подъёма жидкой магмы через земную кору: происходит её расширение, приводящее к взрыву и катастрофическому извержению.

Ранее в МИД России заявили о возможной угрозе космических сражений.