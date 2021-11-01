В МИД России заявили о возможной угрозе космических сражений

Некоторые страны занимаются проработкой вопроса размещения вооружений в космическом пространстве для ведения сражений. Так заявил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что наращивание потенциала силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле может привести человечество к катастрофе.

Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на земле, также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве, — заявил Белоусов.

Белоусов обратил внимание на значимость предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и сохранения космоса для мирных целей. Он уточнил, что приоритетность её решения закреплена в итоговом документе первой специальной сессии Генассамблеи ООН по разоружению 1978 года.

Ранее сообщалось, что Россия участвовала во множестве войн и готова отразить любой удар, в том числе из космоса. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Также он предположил, какими будут войны будущего и в связи с какими событиями может начаться новый тип конфликта.

Он добавил, что ликвидация орбитальной группировки позволит сделать противника «слепоглухонемым», то есть «лишить технической возможности видеть всю глубину территории потенциального противника». Также он считает, что боевое воздействие на космический аппарат, относящийся к военной группировке, — это повод к войне.

Также Рогозин сообщил, что российские военные дадут адекватный ответ иностранным государствам, если те разместят в космосе ядерное оружие.