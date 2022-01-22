Назван симптом, позволяющий определить «омикрон» до теста на COVID-19
Эксперт Арвади: боли в горле являются самым распространённым симптомом «омикрона»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:37, 23 января 2022
Фото: Liu Ying/ XinHua/Global Look Press
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Боли в горле являются характерным симптомом заражения новым штаммом «омикрон» коронавируса. Таким образом, определить тип заболевания с большой долей вероятности можно ещё до получения теста на COVID-19. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения города Эллисон Арвади.
По мнению комиссара. боли в горле представляют наиболее распространённый симптом при заражении «омикроном».
Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором, — сказала Арвади.
Она призвала граждан, отмечающих у себя симптомы гриппа или простуды, предполагать заражение коронавирусом, пока тест не покажет обратное.
Ранее российский инфекционист Евгений Тимаков назвал пять симптомов, сочетание которых говорит практически о стопроцентном заражении штаммом «омикрон». По словам врача, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная боль и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически стопроцентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.