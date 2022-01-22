Назван симптом, позволяющий определить «омикрон» до теста на COVID-19

Боли в горле являются характерным симптомом заражения новым штаммом «омикрон» коронавируса. Таким образом, определить тип заболевания с большой долей вероятности можно ещё до получения теста на COVID-19. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения города Эллисон Арвади.

По мнению комиссара. боли в горле представляют наиболее распространённый симптом при заражении «омикроном».

Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором, — сказала Арвади.

Она призвала граждан, отмечающих у себя симптомы гриппа или простуды, предполагать заражение коронавирусом, пока тест не покажет обратное.

Ранее российский инфекционист Евгений Тимаков назвал пять симптомов, сочетание которых говорит практически о стопроцентном заражении штаммом «омикрон». По словам врача, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная боль и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически стопроцентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.