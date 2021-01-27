Назван фактор, повышающий риск умереть от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7161995e-60ba-11eb-8bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Berti HANNA/Global Look Press

У больных с тяжёлой формой коронавируса имеется высокий уровень специфических иммунных клеток, наличие которых может объяснить развитие осложнений при COVID-19. К такому выводу пришли шведские учёные.

В исследовании говорится, что супрессорные клетки миелоидного происхождения M-MDSC угнетают активность Т-клеток, участвующих в защите организма от инфекций и вирусов. Учёные изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с коронавирусом, переболевших в лёгкой форме или умерших от осложнений, а затем сравнили результаты с показателями здоровых людей и заболевших гриппом. Работа опубликована в Journal of Clinical Investigation.

Оказалось, что при тяжёлой форме COVID-19 сильно повышается уровень M-MDSC в крови по сравнению с лёгким течением заболевания. Кроме того, у всех пациентов с коронавирусом было меньше Т-клеток. По мнению авторов исследования, высокое содержание клеток M-MDSC в начале заболевания увеличивает шансы на появление тяжёлых осложнений в будущем.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что некоторые люди переносят COVID-19 в тяжёлой форме из-за генетической особенности. По её словам, речь идёт о предрасположенности, при которой неважно, что у человека нет хронических заболеваний.

Биолог добавила, что узнать о рисках тяжёлого течения COVID-19 можно только после экзомного секвенирования, когда специалисты определят последовательность ДНК и РНК. В обычных лабораториях выявить такую предрасположенность сложно. По мнению Барановой, знать о собственной последовательности ДНК полезно, писал NEWS.ru.