Нашествие комаров ждёт россиян в мае

Россиян в мае ждёт нашествие комаров, если весна в этом году окажется тёплой. Первые насекомые могут появиться уже в апреле, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
По словам эксперта, в мае комаров будет очень много. А первая волна нашествия кровососущих может начаться чуть раньше,
Но если наступит похолодание, то оно может спасти россиян от нашествия зловредных насекомых в последний месяц весны. Холод будет тормозить развитие комаров. А их личинки начинают расти только тогда, когда открытые водоёмы перестанут замерзать по ночам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что клещи в средней полосе России начинают активизироваться в конце апреля — начале мая. Научный сотрудник кафедры общей биологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский дал несколько советов, как избежать укусов этих насекомых.