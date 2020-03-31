https://static.news.ru/photo/c10c3d1e-734a-11ea-a728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Учёные Института Бабрахама вместе с коллегами из Великобритании выяснили, что особый вид макрофагов предотвращает разрушительные аутоиммунные реакции в легких. Они могут помочь в борьбе против коронавирусной инфекции.

Учёные проводили эксперименты на мышах, которых заразили гриппом. Выяснилось, что лёгочные макрофаги разделяют свой труд.

Альвеолярные макрофаги уничтожают вирусы, а макрофаги нервов и дыхательных путей сдерживают активность первых и предотвращают повреждение тканей, — говорится в публикации Scientific American.

Учёные считают, что открытие является важным шагом в разработке методов лечения пациентов от коронавируса. Часто больные умирают от цитокинового шторма — бурного ответа иммунитета на вирус. Благодаря открытию, специалисты, возможно, сумеют защитить пациентов от такой реакции организма.

В настоящий момент неизвестно, как действуют макрофаги нервов и дыхательных путей у человека во время реакции на коронавирус. Учёные намерены провести анализ легочной ткани людей, умерших от коронавируса, чтобы ответить на этот вопрос.

NEWS.ru писал, что учёные из Гонконга выяснили, что коронавирус погибает при температуре до 70 градусов вне организма носителя.