На Западе рассказали, как получить высокую защиту от штамма «дельта»

Высокую защиту от штамма коронавируса «дельта» даёт вакцинация препаратами консорциума Pfizer/BioNTech и компании AstraZeneca. Такие данные исследований учёных публикует издание The New England Journal of Medicine.
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Согласно исследованиям, вакцинация двумя компонентами вакцины от Pfizer/BioNTech даёт защиту на уровне 88% при заражении штаммом «дельта» и 93,7% при заражении штаммом «альфа». Две дозы AstraZeneca защищают на уровне 67 и 74,5% соответственно.
По мнению учёных, результаты их исследования говорят в пользу применения двух доз вакцины у представителей уязвимых групп населения.
Ранее российский специалист заявил о том, что вероятность появления новых штаммов коронавируса, устойчивых к существующим вакцинам, снижается при высоких темпах вакцинации.