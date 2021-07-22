На Западе рассказали, как получить высокую защиту от штамма «дельта»

Высокую защиту от штамма коронавируса «дельта» даёт вакцинация препаратами консорциума Pfizer/BioNTech и компании AstraZeneca. Такие данные исследований учёных публикует издание The New England Journal of Medicine.

В публикации сообщается , что специалисты провели анализ течения заболевания у пациентов, привитых названными препаратами. В результате было установлено, что в случае заражения штаммом «дельта» две дозы вакцины дают практически тот же уровень защиты, что при заражении вариантом «альфа», который появился в Великобритании и получил распространение в начале 2021 года.

Согласно исследованиям, вакцинация двумя компонентами вакцины от Pfizer/BioNTech даёт защиту на уровне 88% при заражении штаммом «дельта» и 93,7% при заражении штаммом «альфа». Две дозы AstraZeneca защищают на уровне 67 и 74,5% соответственно.

По мнению учёных, результаты их исследования говорят в пользу применения двух доз вакцины у представителей уязвимых групп населения.

Ранее российский специалист заявил о том, что вероятность появления новых штаммов коронавируса, устойчивых к существующим вакцинам, снижается при высоких темпах вакцинации.