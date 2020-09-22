На Урале сняли на видео гигантские красные молнии

https://static.news.ru/photo/e9c81ca2-fd81-11ea-a1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Starvisor/Youtube.com

Астроному из города Ирбит Свердловской области Илье Янковскому удалось запечатлеть на камеру уникальное природное явление. Речь идёт о спрайтах, так называемых красных молниях, которые бьют не вниз, а вверх в атмосферу, взмывая на высоту до 130 км.

Красные спрайты в деталях. Обилие ночных гроз на Урале летом 2020 года позволило мне успешно опробовать новую методику с использованием ускоренной съёмки, благодаря чему удалось более детально взглянуть на скоротечные процессы этого едва уловимого явления, — сообщил Янковский.

По его словам, он снимал явление всё лето, а затем соединил все самые удачные кадры.

Как заявил астроном из УрФУ Владилен Санакоев, спрайты были открыты не так давно — в 1989 году. Учёный отметил, что эти гигантские молнии действительно редкое и необычное для этих широт явление.

Стоит отметить, что в плане астрономических наблюдений Ирбит вообще уникальное место, хотя находится всего в 250 километрах от Екатеринбурга, там небо чаще бывает чистое: у нас облачность, а там в это же время ясно, — добавил он в интервью URA.RU.

Спрайты напрямую связаны с грозами. Они, в отличие от обычных молний, бьют вверх, создавая в небесной сфере потрясающе красивое зрелище. Насыщенность термосферы азотом окрашивает их в яркий красный цвет.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Иркутской области 19 июля стали свидетелями падения небольшого яркого болида. В Сети появилось множество видео, на которых запечатлено произошедшее. Отмечается, что до земли метеорит не долетел, сгорев в атмосфере.