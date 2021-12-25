На Украине провели испытания нового беспилотника «Миротворец»

Украинское конструкторско-производственное предприятие «Синергия» провело испытания нового наземного беспилотника «Миротворец», способного работать при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия. Видео с пробным запуском дрона размещено на YouTube-канале SYNERGY DPE.

Новостной портал Defence Blog, назвавший дрон зловещим, проинформировал , что беспилотник передавал видео с установленных на нём камер, находясь на расстоянии 2,5 км от управляющего устройства. Он может перемещаться со скоростью до 35 километров в час, на плаву — до 6, преодолевать расстояние до 100 километров и перевозить груз до 500 килограммов.

«Миротворец» предназначен для выполнения логистических, эвакуационных, разведывательных и других специальных задач в воинских частях, — рассказал главный конструктор плавучей многоцелевой роботизированной платформы.

Ранее сообщалось о создании нового российского дрона, способного подзаряжаться от линии электропередачи. Беспилотник разработали специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ. Такой способ подзарядки увеличивает продолжительность полёта конструкции.