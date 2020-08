Минпросвещения занялось разработкой онлайн-сервиса

Вспышка сверхновой может быть ответственна за массовое вымирание 359 млн лет назад, в конце девонского периода.

Исследование учёных, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences утверждает, что массовое вымирание, из-за которого с лица Земли исчезли 75% видов морских животных и 97% позвоночных обитателей морей...