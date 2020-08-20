Минпросвещения занялось разработкой онлайн-сервиса

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Министерство просвещения России сообщило о разработке единого онлайн-сервиса. Он будет содержать качественные образовательные материалы по всем школьным предметам. О начале разработке сообщил заместитель министра РФ Виктор Басюк.

Главная цель сегодня наша в том, чтобы у учителей была возможность использовать на уроках современные качественные образовательные материалы. Что показал период карантина? В России уже разработано большое количество цифровых платформ, но большинство из них - платные сервисы, работающие по-разному, многие из них не защищены, использование сразу нескольких разных платформ требует очень много времени на их адаптацию, — цитирует сообщение ТАСС.

По мнению Басюка, основное преимущество сервиса будет состоять в бесплатных образовательных материалах. Они будут выверенными и безопасными. Педагоги смогут сочетать традиционное и дистанционное обучение.

Мы все — дети, родители, учителя — с нетерпением ждем возвращения в стены школы, но было бы неправильно не использовать тот колоссальный опыт, который мы накопили в этот период, который нам удалось вынести из этой трудной ситуации, — отметил он.

Также заместитель министра добавил, что в условиях пандемии коронавируса абсолютно всем пришлось обучиться новым навыкам. В частности, речь идёт о стрессоустойчивости, умении анализировать информацию из нескольких источников, самообучении и самодисциплине.

Как информировал NEWS.ru, новая система оплаты труда педагогов будет учитывать особенности их режима рабочего дня и времени отдыха. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.